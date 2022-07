Water Jump, la sensation forte de l'été

Il ne faut surtout pas regarder en bas. Mais il faut pourtant s'élancer, s'envoler pour atterrir dans une eau glacée à neuf degrés. Avec trois tremplins de six à douze mètres de hauteur, sur les bords du lac de Tignes, c'est l'attraction de l'été. Il y a ceux qui préfèrent rester à bonne distance et ceux qui ne peuvent plus reculer. Mais avant de sauter, combinaison et casque sont obligatoires, sans oublier les consignes de sécurité. Il faut serrer les pieds ainsi que les jambes, gainer les abdos. Puis mettre les mains contre le menton et la poitrine. Les vacances sont faites pour se détendre. Mais certains pourraient très vite se crisper. "Si on atterrit mal, ça peut secouer honnêtement", confie une monitrice. Et l'équipe de TF1 ne pouvait pas partir sans tester le plus haut saut de douze mètres. Julien Cressens vous fait vivre ces instants en direct. Une fois équipé, il entame un saut revigorant facturé à 19 euros l'heure pour les adultes et treize euros pour les enfants. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher, T. Leroy