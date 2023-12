Week-end à Annecy, un lieu paisible en basse saison

Notre week-end commence à vélo. En plein centre-ville, juste à côté de la gare, il y a une des douze œuvres du parcours La Virée, une promenade artistique qui permet d'explorer des nouveaux quartiers d'Annecy (Haute-Savoie) à travers des œuvres d'art en plein air, dans l'espace urbain. Cela ne saute pas aux yeux tout de suite, mais l'art contemporain trouve peu à peu sa place dans la ville. Direction la vieille ville désormais, et nous ne sommes pas seuls pour le premier incontournable. On le voit sur toutes les cartes postales d'Annecy ou presque, le Palais de I'Île. Depuis le Moyen Âge, avec ses rues à arcades, la vieille ville a toujours été un lieu de commerce et d'échange, en particulier pour les denrées alimentaires. Ici, le marché s'installe trois fois par semaine, l'occasion de faire de belles rencontres et d'apprendre les anecdotes sur l'histoire du quartier. Et que serait la Venise des Alpes sans lui, sans son lac majestueux ! C'est le terrain de jeu de Cyril Puccia, dernier charpentier de marine de la région. Amoureux des vieux bateaux, il ne passe pas inaperçu. À l'heure du goûter, impossible de résister à une part de gâteau de Savoie et un chocolat chaud. Les insolites et les bons plans à Annecy ne manquent pas. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand