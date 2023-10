Week-end à Barcelone, une ville connue pour son équipe de foot

C'est vrai, nous aurions pu commencer par un bain de soleil sur la plage ou une visite de la célèbre Casa Batlló de Gaudí. Ah oui, et comment l'oublier elle aussi, la Sagrada Família, toujours inachevée. Mais là, on va vous emmener encore plus haut. Nous voilà au sommet du Tibidabo, plus de 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Christ monumental qui surplombe la ville vaut le coup d’œil. Barcelone s'étend à nos pieds, coincée entre cette montagne et la Méditerranée. Parmi les incontournables, vous découvrirez l'hôpital de la ville. C'est un chef-d'œuvre méconnu, des airs de cathédrale, mais la réalité est tout autre. Pour nous, le meilleur remède sera un bon repas méditerranéen. Nous nous rendons à présent dans une forme olympique dans la plus belle salle de concert de Barcelone. Ici, le spectacle, c'est d'abord le lieu en lui-même. Le Palais de la musique est autre merveille encore méconnue. En coulisse, dernière répétition avant d'entrer en scène. La tension monte tout doucement. TF1 | Reportage J. Garrell, G. C. Schmitt