Week-end à Bastia, l'une des plus anciennes villes de la Corse

Notre week-end à Bastia commence sous le soleil. Sous domination génoise jusqu’en 1768, elle en garde ses façades colorées, ses architectures bien typiques et son esprit grand village qui plaît tant aux Bastiais. Dans la ville, c’est souvent derrière les façades les plus banales que se trouvent les trésors les mieux cachés. Derrière une porte toute simple, se trouvent un escalier à ciel ouvert et des appartements inspirés des plus beaux palais italiens. Devant des bâtiments majestueux, Bastia nous rappelle qu’elle a été la capitale de la Corse jusqu'en 1811, avant que Napoléon Ier ne fasse d’Ajaccio la préfecture unique de l’île. À l’intérieur de l’une des 23 églises de la ville, se cache une merveille : un escalier saint fabriqué à Rome (Italie). Il n’en existe que trois dans le monde. Dans les marchés, on se laisse guider par les bonnes odeurs. Dans les stands et sur les étals, des petits plats traditionnels et les bons produits du terroir corse. Bastia est une ville chargée d’histoire. Chaque rue et chaque monument nous rappellent combien les Corses se sont battus pour préserver les trésors de leurs ruines. TF1 | Reportage E. Rouillon, P. Pelletier