Week-end à Crozon : direction les Caraïbes

À l'extrême ouest du pays, bordée par des eaux turquoise, elle se niche dans la rade de Brest, la presqu'île de Crozon (Finistère). On y côtoie Landes de bruyères, falaises vertigineuses et une eau transparente. Crozon surprend avec près de 450 grottes le long de ses côtes. Chacune a sa petite histoire. Notre sortie en mer prend des airs d'expédition en s'engouffrant jusqu'au fond de ces curiosités géologiques. La presqu'île attire chaque année des milliers de visiteurs. Au menu d'un restaurant, des fruits de mer. Le vivier se trouve à seulement à quelques pas, dans l'arrière-cuisine. On ne peut pas faire plus frais. En plein centre de Crozon, on trouve notre logement. Une maison qui a eu plusieurs fonctions au fil du temps. Le nom des chambres reste le seul relique de ses différentes vies. Comptez 76 euros la nuit, petit-déjeuner compris. La tour dorée s'érige en protectrice, et a été construite pour contrôler l'accès en cas de guerre. Quatre étages, et 68 marches sont le prix à payer pour une vue imprenable sur la presqu'île. TF1 | Reportage L. Déschateaux, A. Ponsar, G. Parrot