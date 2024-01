Week-end à Dieppe : à la découverte de la première station balnéaire

Dieppe vit au rythme du va-et-vient des bateaux. Surnommé la ville aux quatre ports, c’est la doyenne des stations balnéaires de l’Hexagone. D’un côté, le charme des façades colorées, de l’autre, la mer et les immenses falaises de craie. Le premier incontournable nous emmène dans les hauteurs de la ville, dans l’ancien château fort. On y trouve la plus grande collection d’ivoire du pays. Aujourd’hui, le commerce de l’ivoire est interdit, mais durant près de 400 ans, il a fait la richesse de la ville. Parmi les 2 000 pièces que compte la collection, le Temple de Mercure se distingue. Au cœur de Dieppe, on retrouve le centre historique. Le café des Tribunaux serait le lieu de rendez-vous des habitants depuis près de 300 ans. L'établissement, resté dans son jus, a vu passer de nombreuses célébrités. Le pont Colbert occupe une place importante dans la vie des habitants de cette ville dynamique. À marée haute, quand les bateaux de pêche rentrent au port, il tourne et paralyse la ville quelques minutes. Riche d’histoire et de patrimoine, Dieppe est une ville côtière époustouflante. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby