Week-end à Dinan : une ville authentique de la Bretagne

Ses remparts, son château médiéval et ses maisons à pans de bois, Dinan est une ville hors du temps. Nichée au cœur de la Bretagne, elle vit sur deux niveaux. En hauteur : sa cité marchande, et en contrebas : son charme en port fluvial. Commençons notre week-end sur l'eau, plus spécifiquement sur la Rance. Cette rivière traverse la ville de Dinan et elle nous offre de très beaux paysages, notamment depuis cette trottinette électrique sur l'eau. On peut expérimenter ce véhicule à seulement cinq minutes de la ville. Comptez 45 euros la demi-heure pour deux trottinettes. Prenons de la hauteur, à 125 mètres plus hauts. Nous sommes sur l'un des points les plus hauts de la ville. Et pour le premier incontournable de notre week-end, on reste dans l'histoire : le château de Dinan où on peut profiter d'une archéologie expérimentale. Dernière balade, à mobylette s'il vous plaît ! Guillaume propose des sorties autour de la Vallée de la Rance. Pour 100 euros à deux, parcourez quinze kilomètres. La promenade se termine dans l'un des plus beaux villages breton à Saint-Suliac. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche