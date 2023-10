Week-end à Gouda : l'autre pays du fromage

Pour commencer le week-end, on a choisi ce marché traditionnel, un lieu central de la ville de Gouda où les visiteurs peuvent goûter le produit authentique et incontournable. Un fromage orange comme la couleur des Pays-Bas depuis leur création. Un goût très doux pour les jeunes goudas qui montrent leurs caractères en vieillissant. Croyez-le ou non, mais le gouda ne vient pas exactement de Gouda. Il est produit dans les fermes autour de la ville. Repartons à la découverte de la ville de Gouda à vélo, le moyen le plus facile pour se projeter dans la ville et profiter de son architecture flamande en parfaite harmonie avec les canaux et cette mélodie qui nous attire vers une église. Ce qui est surprenant en arrivant sur place, c'est l'acoustique, mais aussi l'immensité de l'église. Le lendemain matin, notre bon plan nous attend à dix minutes du centre-ville. Pour louer une barque, comptez 38 euros. À ce prix-là, vous pourrez voguer pendant quatre heures sur l'immense ensemble de lacs. La dernière étape du week-end nous plonge dans le Gouda du Moyen Âge, au temps où la cité accueillait ces grandes dames vêtues d'habits de lumières. Ce festival médiéval rassemble chaque année tous les habitants de Gouda. TF1 | Reportage J.M. Bagayko, R. Reverdy