Week-end à Hambourg : le premier port d'Allemagne

À une centaine de kilomètres de la mer du Nord, sur l'Elbe, Hambourg occupe une situation stratégique. C'est grâce à son port que pendant des siècles le commerce a enrichi la ville. Le meilleur endroit pour en prendre conscience, c'est sans doute la Speicherstadt. Bâti sur des marécages, c'est le plus grand complexe d'entrepôts du monde. Schlafen im Hafen est le seul hôtel flottant de la ville. À 110 euros la nuit, on peut trouver moins cher, mais pour Hambourg, c'est plutôt bon marché. Une visite du port s'impose. Nous trouvons la gare fluviale, notre bon plan est à deux euros. Dans un port, on voyage par procuration. Où va ce bateau ? Où ces marins seront-ils demain ? Le rêve est à portée de regard. Sankt Pauli est l'un des plus grands quartiers rouges d'Europe. On vous emmène à Indra Club où les Beatles ont commencé leur carrière. Le 17 août 1960, ils débarquent à peine majeur dans ce club de Hambourg. A l'époque, ils étaient de parfait inconnu. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings