Week-end à Nantes, une ville à visages multiples

Bienvenue dans la ville qui se transforme tout le temps ! Ancienne localité industrielle devenue une métropole culturelle, Nantes a changé de visage en 50 ans. À l'ouest de la ville, sous les pieds, se trouve une ancienne carrière de granite. C'est aujourd'hui un jardin extraordinaire devenu un lieu incontournable à visiter. Il a été créé artificiellement il y a quatre ans. Actuellement, le traverser est un voyage. À quelques mètres de là, il n'est pas rare de croiser des hommes et des femmes araignées. Ce square était fermé pendant 20 ans et il a ouvert grâce à l'escalade. Notre deuxième journée commence en suivant la ligne verte qui rejoint toutes les œuvres de Nantes et les lieux à ne pas manquer. Avec le château-fort placé en plein cœur de la ville, il est impossible de ne pas passer à côté. Dans la ville, les transports en commun sont gratuits tous les week-ends. Si Nantes est riche de son passé, elle ne cesse, aujourd'hui, de se réinventer, pour être accueillante et toujours plus surprenante. TF1 | Reportage M. Monnier, F. Bourdillon, X. Baumel