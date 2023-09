Week-end à Nauplie : la ville de l'amour pour les Grecs

Notre week-end débute au son de la radio. Portés par la langue grecque et sa musique, nous passons le canal de Corinthe. De part en part, il traverse l'isthme reliant le territoire grec à la péninsule du Péloponnèse où nous nous rendons. À moins de deux heures de route d'Athènes, il y a des centaines d'oliviers, des orangers et puis une forteresse. Nous apercevons Nauplie en contrebas pour, au bout de la route, découvrir Palamède. À pas de loup, nous pénétrons dans cet ouvrage conçu au début du XVIIIe siècle par deux ingénieurs français. Ce sont huit bastions reliés par des murailles pour protéger la ville. Occupée par les Vénitiens, puis les Ottomans et enfin les Grecs, la forteresse fut une prison redoutée jusqu'en 1970. Pour les Grecs, le lieu est aujourd'hui un symbole de liberté. Les pétales de bougainvilliers semblent nous ouvrir les portes du vieux Nauplie. Pour notre hébergement, voici une bâtisse édifiée en 1620 qui comporte dix chambres toutes différentes. Ensuite, nous allons trouver le bon plan culinaire un peu à l'écart du centre historique. TF1 | Reportage S. Renouil, E. Fourni