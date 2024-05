Week-end à Neuchâtel : les gardiens du temps

Comme un petit air de bord de mer qui vous saisit dès votre arrivée. Les reflets dorés d'une cité millénaire logée entre lac et montagne où trône un château de conte de fées qui a donné son nom à la ville. Neuchâtel est un vrai décor de cinéma. Le film s'appelle "à la recherche de la cité perdue", celle qui se cache sous les eaux turquoise du lac. C'est là que les hommes du néolithique ont construit leur village sur pilotis, dont il reste les fondations saisissantes. Voilà à quoi ressemblait leur demeure et ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Dans ce musée, 500 000 objets ont été retrouvés sous l'eau, comme cette pelote de laine. Ils étaient donc couturiers, mais aussi pâtissiers. Le rythme du sud sur les notes de l'orgue qui résonne dans toute la ville depuis la collégiale du XIIe siècle. Le temps est aussi musique, celle qui a toujours bercé David et Grégory dans l'atelier fondé par leur père. Ce sont deux chirurgiens qui réparent le cœur des vieilles dames, aux sons des coucous suisses et des boîtes à musique. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell