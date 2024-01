Week-end à Nice : le ciel bleu et la douceur de vivre

En hiver, arriver à Nice, c'est cela. D'abord, un traveling le long d'une rangée de palmiers bordant la Méditerranée. Et puis soudain, une image nous rappelle la douceur du climat dans cette ville qui a vu affluer les rues et les Anglais dès la fin du XVIIIe siècle. Une ville carte postale. Pour mieux comprendre l'histoire de la promenade, nous nous rendons dans cette villa néoclassique édifiée en 1898. Une maison à vivre de 23 pièces. Dans cette salle à manger répondait au mode de vie mondain du propriétaire Victor Massena, prince d'Essling. C'est aujourd'hui un musée dont la visite permet de comprendre l'arrivée des premiers Anglais en quête de soleil en 1760. Jouxtant la ville à Masséna, l'un des rares survivants de l'hôtellerie de luxe de la belle époque, Le Negresco attire notre regard. Nous franchissons son seuil dans les pas de Gary Cooper, Churchill ou Michael Jackson pour nous accouder au comptoir du bar historique. Derrière nous, la tapisserie date du 1683 et l'hôtel dispose d'une collection de 600 œuvres d'art. TF1 | Reportage S. Renouil, P. Véron