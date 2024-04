Week-end à Ouessant, le "Phare Ouest" breton

Notre week-end démarre par de l'exercice. Le phare du Stiff fait 104 marches au total, mais au bout, la récompense : une vue imprenable et des siècles d'histoire. C'est l'un des plus vieux phares du pays, construit par Vauban au XVIIe siècle. À l'intérieur, la chambre des gardiens est restée comme autrefois. L'île d'Ouessant est un peu comme un "Phare Ouest" bien breton, avec la plus grande concentration de phares en Bretagne, cinq en tout, dont le Créac'h, l'un des plus puissants feux d'Europe, mais aussi trois édifices en mer, dont le phare de la Jument. Maintenant, débarquement dans le petit port de Lampaul. C'est ici que se concentre toute l'activité insulaire. Dans ce bourg, on trouve des boutiques, des bars, des restaurants, et aussi notre chambre d'hôtes, 67 euros la nuit, avec petit-déjeuner. Le propriétaire propose plusieurs chambres imprégnées d'une atmosphère maritime. Et il fait aussi table d'hôtes, 25 euros par personne pour un repas complet. Formes étranges, visages qui semblent nous regarder, animaux emblématiques de l'île... de belles choses sont à découvrir sur l'île d'Ouessant. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel