Week-end à Parme : le charme à l'italienne

Parme fut autrefois la capitale d'un petit duché. Il lui en reste un air un brin aristocratique jusque sur la place du Dôme. Cette dernière, Elisabetta Rastelli, guide touristique, la connaît par cœur. L'entrée est gratuite, mais sombre. Pensez à glisser deux euros et la voûte s'éclaire. Dans la coupole, nous découvrons alors le chef-d'œuvre du Corrège. Avec l'Assomption de la Vierge et cette perspective verticale vertigineuse, le peintre, il y a 500 ans, n'a rien invité de moins que le premier trompe-l'œil de l'histoire de l'art. Au fil des siècles, le goût de Parme pour le raffinement ne s'est jamais démenti. C'est même devenu dans tous les domaines de la vie quotidienne un art de vivre. La charcuterie en général et le jambon de Parme en particulier en sont un pur exemple. Nous nous rendons ensuite à la Pilotta, le palais emblématique de la ville. Le ticket d'entrée est de douze euros pour deux jours et permet de profiter d'un ensemble exceptionnel. Nous essayons ensuite une adresse originale, la table accueillante de Mario Mariani, le chef cuisinier de la Corale Verdi. Il nous fait découvrir des spécialités locales. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat, B. Bedarida