Week-end à Prague : une escapade bohème

Une capitale où les maisons dansent, le président se promène à pied, et les tramways ne s'arrêtent jamais. Le quartier du château, sur les hauteurs de la ville, fait partie de nos incontournables. Dans les jardins royaux du château, on trouve des tulipes, un cadeau du sultan de Constantinople au XVIIe siècle. À midi tous les jours, les touristes viennent assister à la relève de la garde. Même la fanfare militaire ne manque pas d'humour, la manœuvre se fait sur un air de Star Wars. En dehors du château, à Nový Svet, un quartier pourtant très ancien, vivaient plusieurs employés du château au Moyen Âge. Le père de Marianna était sculpteur, et plusieurs de ses œuvres, des bronzes, sont visibles de la terrasse de son café. Côté transport urbain, Prague est sur le podium mondial des villes les mieux équipées. Notre hôtel est un ancien théâtre construit à 1935. La scène existe encore, les comédiens remplacés par de belles lampes animées. A partir de 95 euros la nuit, vous dormirez dans le premier établissement écoresponsable de Prague. TF1 | Reportage D. Bordier, S. Iorgulescu