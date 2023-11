Week-end à Riga : un séjour inoubliable en Lettonie

Sur les bords de la mer Baltique, première surprise, Riga a des allures de ville du sud. Les façades des maisons rivalisent de couleurs vives. L'Art nouveau est à chaque coin de rue. La vieille ville médiévale est entièrement piétonne, c'est à pied que nous partons à sa découverte. Une tradition porte-bonheur, il faut caresser le museau de l'âne. Bernard, un Français gourmand, nous fait découvrir l'incontournable, le plus grand marché couvert d'Europe. Cinq gigantesques hangars en béton qui ont beaucoup d'histoire. Surnommé le ventre de Riga, il accueille chaque jour près de 100 000 visiteurs. Nous connaissions la luge, mais on découvre la piste de Bobsleigh olympique de Riga. En Lettonie, ce sport d'hiver est une affaire sérieuse. Le pays figure en quatrième position mondiale. Sous ces voûtes de pierres, une ancienne cave à vin du Moyen Âge est devenue l'un des restaurants les plus populaires de la capitale. Pour environ quinze euros, les portions sont à l'image de la générosité des habitants de Riga. TF1 | Reportage L. Cambaud, M. Pannetrat