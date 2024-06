Week-end à Royan : douceur de vivre

Avec ses kilomètres de sable en plein centre-ville, et ses villas aux aspects futuristes, on pourrait se croire sur la côte ouest des États-Unis. En se baladant à Royan, on découvre une petite station balnéaire aux charmes d'antan. Sur les fronts de mer, les époques se mélangent. Les villas 1900 en côtoient de plus modernes construites après la Seconde Guerre mondiale. Certaines de ces villas peuvent se louer, ou se visiter occasionnellement. Lorette accepte de nous faire visiter sa maison au style unique. L'endroit le plus surprenant de sa maison est sa terrasse, avec un trou pour laisser passer la lumière. Avant de repartir, elle nous montre sa collection de vinyles, plutôt années 70, mais en cherchant bien, on peut encore remonter le temps. Royan, c'est aussi près d'une dizaine de plages en plein cœur de la ville. De la Grande-Conche qui s'étend sur plus de deux kilomètres et demi, à la plage plus huppé de Pontaillac. Elles séduisent les touristes depuis les années 30 et les congés payés. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau, N. Forestier