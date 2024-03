Week-end à Sancerre pour un grand bol d’air

Sancerre, c’est d’abord une apparition au milieu des vignes. Une cité médiévale perchée sur son piton rocheux, à 312 mètres d’altitude, avec un monument phare : la tour des Fiefs. C’est notre incontournable. Le nouveau propriétaire du parc et de son château du XIXe siècle a lancé des travaux ambitieux pour ouvrir le site au public. Chaque visiteur contribuera à sauver cette vieille dame du XIVe siècle. Il faut 700 000 euros pour restaurer l’édifice. Au loin, on découvre la Loire et un vignoble connu dans le monde entier. Depuis dix générations, la famille Fouassier fait vivre ce terroir de silex et de calcaire apparu il y a des millions d’années. Les terres du Haut Berry sont réputées pour une autre spécialité : le fromage de chèvre. À 2,10 euros le crottin, le Chavignol est un bon plan. Et voici l’endroit idéal pour en acheter : la plus vieille fromagerie qui existe dans le Sancerrois. Gilles Dubois est affineur. Il fait évoluer la saveur des fromages. Demi-sec, bleuté, crémeux ou plus sec, à chaque palais sa préférence. Le fromage, le vin… dans le Sancerrois, la culture paysanne reste bien présente. Et au détour d’une ruelle, nous allons trouver un cadeau souvenir inattendu. C’est notre premier insolite de ce week-end. TF1 | Reportage C. Madronet, H. Hévèque