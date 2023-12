Week-end à Saverne, le petit Versailles alsacien

Notre week-end à Saverne (Bas-Rhin) débute au pas de charge. Un jeu d'énigme dans les entrailles du château des Rohan. Surnommé au XVIIIe siècle le petit Versailles alsacien, cet immense édifice et ses 140 mètres de long en grès rose fut la demeure des évêques de Strasbourg jusqu'à la révolution. Le château est aujourd'hui un centre culturel, mais l'intérêt du lieu est plus haut. Sur cette barre rocheuse à 450 mètres d'altitude, les ruines du château médiéval du Haut-Barr est un des lieux les plus visités de la ville. Il ne reste plus grand-chose de la forteresse, mais la beauté naturelle du décor en rouge et vert mérite le détour. Comme bon plan, rien de mieux que l'encas alsacien, dans ce restaurant au cœur des ruines. Philippe nous prépare son baeckeoffe, un plat traditionnel, accompagné de la célèbre tarte flambée. Et si après, il vous reste une petite place pour une douceur, un conseil, rendez-vous dans ce bâtiment moderne en forme de tablette de chocolat. Les insolites dans la ville de Saverne ne sont pas en reste. TF1 | Reportage M. Dupont