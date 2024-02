Week-end à Stockholm : magie de l'hiver sur la baltique

Visiter Stockholm en hiver, c'est accepter de jouer une partie de cache-cache avec le soleil. A cette période, les journées sont très courtes. Pas de temps à perdre, voici le plus vieux quartier de la ville construit au XIIIe siècle. Première rencontre de la journée, des touristes françaises venues pour le week-end. Ces dédales de ruelles médiévales qui se parcourent uniquement à pied nous mènent à notre premier incontournable : le palais royal. L'édifice est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Pour moins de 20 euros, vous en prendrez plein la vue : œuvres d'art, curiosités et démesures à tous les étages. Il est temps d'abandonner les marbres et les dorures, place au déjeuner dans une ambiance un peu moins clinquante. Goûtons une assiette garnie de purée de pommes de terre servie avec du hareng panné frit. Côté sucré, tentons le fika, une brioche roulée à la cannelle ou à la cardamome et quelques perles de sucre. Il ne vous manque plus qu'une boisson chaude et quelqu'un avec qui partager ce moment. A Stockholm, les bons plans et les insolites ne sont pas en reste. Découvrez-en quelques-uns en images. TF1 | Reportage S. Bougriou, M. Merle