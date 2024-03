Week-end à Vienne, la romantique

Partout où notre regard se pose, l’architecture témoigne de l’histoire de Vienne : la cathédrale et ses tuiles en mosaïque, l’opéra Mozart. Et quoi de plus pratique pour admirer la ville que de monter à bord de ces vieux tramways ? Pas moins de 30 lignes circulent. C’est l’un des plus longs réseaux au monde. Direction, un lieu très prisé des touristes. C’est l’un de nos incontournables : le château de Schönbrunn, résidence d’été de la famille impériale autrichienne. L’accès est gratuit, comme pour les jardins du palais du Belvédère. Ce monument baroque abrite aujourd’hui la plus grande collection au monde du peintre Gustav Klimt : l’emblématique portrait de Judith, et surtout celui qui attire les foules, le célèbre "Baiser". On reste dans les classiques de Vienne, après avoir dégusté la spécialité locale : le schnitzel, une escalope panée que l’on trouve à la carte de tous les restaurants. La tradition, c’est l’incontournable Café Central. C’est un peu une deuxième maison pour les habitants. Prendre son temps jusqu’à la tombée de la nuit. Puis vient le moment de vous faire découvrir notre bon plan, ainsi que les insolites de Vienne, la ville la plus agréable au monde. TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot