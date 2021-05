Week-end de l'Ascension : encore du monde sur les routes ce jeudi ?

Sur l'autoroute A7 en direction du Sud, on se croirait en week-end en plein mois de juillet. Pour l'instant, on compte 30 kilomètres de bouchon autour de Valence et cela ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, le trafic est difficile jusqu'à Orange. En temps normal, pour faire le trajet Lyon-Orange, il faut une heure et demie. Mais là, il faut trois heures et demie. Au niveau du contournement dans le Sud de Valence, la circulation est également difficile. En effet, beaucoup d'automobilistes arrivent des Alpes et de Grenoble. De ce fait, le trafic est surchargé à cet endroit. Il faudra donc prendre son mal en patience pour arriver sur la côte. La plupart des conducteurs rencontrés nous ont dit qu'ils se doutaient que les routes seront un peu chargées. Cependant, ce week-end prolongé et déconfiné valait bien quelques efforts. Ces deux prochains jours, les routes ne seront pas, à priori, aussi chargées mais Bison Futé annonce une journée rouge dimanche dans le sens des retours.