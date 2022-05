Week-end de l’Ascension : hôtels, gîtes et campings font le plein de réservations

Le soleil donne des airs de Riviera au lac de Saint-Ferréol (Haute-Garonne). Des envies de baignade et de farniente. "On est bien. Il n'y a pas grand monde encore, donc on en profite", lance une dame. Mais les week-ends qui viennent, et en particulier celui de l'Ascension, risquent d'être plus chargés. Autour du lac, les bars restaurants sont déjà en ordre de bataille. Leur meilleur allié sera le beau temps. "C'est le soleil qui fait la différence. À partir du moment où il est là, on est sûr de travailler", explique Jean-Marc Miller, au bar-restaurant "Les Frangines". Juste au-dessus du lac, ce gîte de groupe affiche complet. Les Français mais aussi la clientèle étrangère sont de retour. Le téléphone sonne très souvent. "Cette année, les gens n'hésitent pas à réserver plus tôt que les autres années", témoigne la responsable. Résultat : les quinze hébergements du gîte en pleine nature, "Les Sentiers du lac", sont pris d'assaut. Dans ce camping, c'est un groupe qui va occuper une bonne partie des mobil-homes pendant le week-end de l'Ascension. Mais les demandes individuelles affluent également et de façon précoce. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet