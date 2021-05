Week-end de l’Ascension : la dune du Pilat prise d’assaut

Le sommet culmine à plus 100 mètres d'altitude où la vue est à couper le souffle. Tôt ce vendredi, les visiteurs sont déjà nombreux à venir admirer le spectacle. Certains découvrent la dune du Pilat (Gironde) pour la première fois. Sur cette montagne de sable souffle un vent de liberté retrouvée. Ce long week-end de l'Ascension ne pouvait pas mieux tomber pour profiter des petits plaisirs de la vie. "C'est sauvage, c'est dépaysant et on prend une grande bouffée d'oxygène", se réjouit une mère de famille. En famille ou entre amis, quatre jours de détente et de bonne humeur sont au programme. Un groupe arrive de la région lyonnaise pour profiter d'une première petite vacance. "On a laissé les enfants à garder et on est venu passer un petit week-end entre copains après cette longue année de confinement", raconte l'une d'entre eux. Cet après-midi, la météo s'annonce agréable sur le bord de l'Atlantique, idéale pour satisfaire toutes les envies d'évasion.