Week-end du 1er mai : les policiers renforcent les contrôles d'autorisation de circuler

Jusqu'au 11 mai, seuls les déplacements à un kilomètre autour de chez soi sont autorisés. Mais avec ce long week-end du 1er mai, certains pourraient être tentés par l'appel du large. Pour éviter un relâchement, les forces de l'ordre vont renforcer les contrôles. Rappelons qu'une attestation non conforme encourt une amende de 135 euros. Ce vendredi, à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), les automobilistes étaient majoritairement en règle.