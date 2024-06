Week-end en Arbois, terre enivrante

Il nous suffit de quelques pas, de deux ou trois coups d’œil, pour réaliser où l’on met les pieds. Arbois, c’est d’abord la capitale des vins du Jura. Une chose est certaine, le vin est un moteur de l’économie locale et attire beaucoup de touristes. On découvre autour des vignes de la commune, des paysages vallonnés. Ici, s’épanouit le plus petit vignoble du pays, le domaine Houillon-Overnoy. On y produit des vins rares que les amateurs s’arrachent. La typicité du Jura, c’est de proposer des cépages qui n’existent nulle part ailleurs. En ville, on aperçoit le personnage le plus illustre d’Arbois à chaque coin de rue : Louis Pasteur. On peut même y visiter sa maison. Pasteur a grandi ici avant de partir étudier à l’âge de 17 ans. Plus tard, il en fait sa résidence de vacances. Le lieu est aujourd’hui figé dans le temps. Le mobilier et les objets du chercheur sont conservés comme des reliques, surtout ceux de son laboratoire. Outre la découverte du vaccin contre la rage, c’est dans cette petite ville qu’il a mis au point la pasteurisation qui permet la conservation du vin. Si vous ne buvez pas d'alcool, Arbois mérite quand même le détour, ses paysages sont aussi enivrants qu'un bon verre de vin. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Hacala