Week-end prolongé, la Côte d'Opale fait le plein

C'est la bonne odeur du matin au camping. Marcello et Rejane profitent des premiers rayons du soleil pour boire leur café sur leur terrasse. Les campeurs sont nombreux à profiter du week-end prolongé tout en douceur, au bord de la mer. C'est aussi l'occasion de se retrouver comme ces amis se connaissent depuis 20 ans. Les mobil-homes, les tentes, n'y comptez pas car tout est complet. En tout, 1 000 personnes se sont déplacées là-bas. Pour le directeur, c'est une excellente nouvelle. On profite du petit train pour découvrir d'autres activités. Pendant les vacances, il y a ceux qui veulent se reposer et d'autres qui veulent apprendre de nouvelles activités et travailler leur précision. C'est l'initiation au tir à l'arc pour certains vacanciers. Les débuts sont parfois hésitants, mais ce qui compte c'est d'apprendre. Un groupe d'amis moins téméraire a choisi le traditionnel jeu de la pétanque. Il est déjà l'heure de sortir le barbecue et de partager un moment tous ensemble. TF1 | Reportage V. Lamhaut, P. Humez