West Side Story : l'indémodable succès

On connaît tous la chanson "America", un grand standard de la comédie musicale américaine. À une heure avant le show, les comédiennes qui vont chanter devant plus de 2 000 personnes font leur dernière répétition. La pression commence à monter. West Side Story, c’est une plongée dans le New York d’après-guerre. Il raconte l’histoire d’amour impossible entre un Américain et une Portoricaine, dans les années 50. Jadon Webster est le premier rôle de la pièce. Séducteur, sourire ravageur, il est le portrait craché du personnage créé en 1957. La troupe a dû se plier à quelques règles. Pour la musique, interdiction de changer l’ordre des chansons. Les chorégraphies de Jerome Robbins doivent être respectées au millimètre près. Mais il y a tout de même quelques surprises. Par exemple, des nouveaux décors qui s’animent de part et d’autre de la scène. Sur scène, une quarantaine de comédiens et danseurs, du mambo, du jazz, et même de l’opéra. S’ajoutent des combats spectaculaires et une musique effrénée, les spectateurs en redemandent. West Side Story demeure une tragédie amoureuse intemporelle, 66 ans après sa création. TF1 | Reportage E. Drouillac, V. Abellaneda