Westhoffen : la récolte des quetsches est lancée

A Westhoffen, dans le Bas-Rhin, c'est la pleine récolte des quetsches. La cueillette est un sport un peu difficile, car il faut de la patience et de la souplesse pour effectuer cette tâche. Ce fruit est très apprécié en Alsace, notamment pour sa texture et son goût acidulé. La quetsche est très gourmande qu'il est difficile d'échapper à sa dégustation immédiate. C'est également le moment de s'attaquer à la préparation des tartes, une spécialité de la région. Sortie du four et saupoudré de cannelle, c'est un petit oeuvre d'art gourmand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.