Whitney, gagnante de "The Voice", sort son premier album

Whitney Marin, gagnante de "The Voice" en 2019, sort son premier album dont le titre sonne un peu comme un jeu de mots : "Le Deal d'une idylle". Le disque est composé de dix chansons qui racontent ses amours, ses origines et le bonheur à sa façon. Un premier opus destiné à remercier ceux qui ont voté pour elle. C'est également une façon pour elle de satisfaire son coach Mika et de marcher sur les pas de son idole, Whitney Houston.