"Willkommen" les Bleus !

À midi précise, ce mercredi, l'avion de l'Équipe de France pose ses roues en Allemagne. Depuis sa chambre d'hôtel, Killian Mbappé aura une vue imprenable sur cette statue de sable à son effigie, édifiée dans le parc de la petite ville thermale de Bad Lippspringe. Sur place, tout le monde attend les Bleus avec impatience. Dany et ses copains sont fans de football. Et pour eux, hors de question de rater l'arrivée de leurs joueurs préférés. Partout dans la ville, des drapeaux bleu blanc rouge. Dans ce salon de coiffure, situé à 30 mètres de l'hôtel de l'Équipe de France, on espère coiffer les joueurs de Didier Deschamps. Le lieu de résidence de l'Équipe de France est entièrement privatisé pour les prochaines semaines. Nous sommes très loin du grand luxe que les Bleus ont pu connaître au Qatar, lors de la dernière Coupe du monde. Mais si Didier Deschamps a choisi cet endroit, c'est pour une raison : la tranquillité. Malgré tout, les Bleus ne sont pas là pour se reposer... premier entraînement en Allemagne dès cette après-midi. TF1 | Reportage C. Abel, H. Massiot