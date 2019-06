Woippy : les policiers municipaux se mobilisent contre la canicule

Dans la matinée de ce 25 juin 2019, le thermomètre affiche déjà une température de 28°C en Lorraine. Face à la canicule, certains policiers municipaux, comme ceux de Woippy, n'hésitent pas à faire du porte-à-porte pour venir en aide aux personnes âgées isolées. Ils ne manquent pas de leurs rappeler les gestes à adopter et les précautions à prendre pour se préserver de cette vague de chaleur. Un kit fraîcheur leurs est même offert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.