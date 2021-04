"Wonder Woman 1984" : une héroïne moderne, mais pas si jeune

Sa tenue, ses pirouettes et son lasso doré sont devenus légendaires et une valeur sûre au cinéma. Wonder Woman revient sur grand écran trois ans seulement après un premier film qui a affolé le box-office. Les fans de l'héroïne se comptent par millions et la jeune génération lui prend des qualités essentielles. "Intelligente, elle sauve le monde", "C'est l'une des seuls super-héros fille", lancent Elsa et Ava, neuf et onze ans. Une héroïne moderne, oui, mais pas toute jeune. Nous avons fait découvrir à Ava et Elsa les origines de Wonder Woman. Elle est née aux États-Unis en 1941 sous forme de bande dessinée. Le personnage est alors révolutionnaire, féministe et bien seul dans un monde très masculin. Elle a une notoriété sans précédent dans les années 70. Une série télévisée qui a laissé des traces. Dans les magasins de jouets, on ne trouve pas que des gadgets pour enfants. Les adultes sont aussi attirés par les figurines. Il ne reste qu'une catégorie à séduire : le jeune garçon abreuvé de modèles masculins.