Xi Jinping à Nice : les habitants expriment leurs colères

La ville de Nice est paralysée depuis l'arrivée de Xi Jinping le 24 mars 2019 sur le territoire. Un dîner privé avec Emmanuel Macron a été organisé à Beaulieu-sur-Mer pour accueillir le président chinois. Parmi les désagréments subis par les Niçois, il y a la coupure d'autoroutes et la fermeture de la Promenade des Anglais. Le maire de Nice dénonce une pagaille inacceptable.