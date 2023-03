"Y a le printemps qui chante !"

Le printemps, c'est d'abord une musique. Dissimulés dans les frondaisons des magnolias, les oiseaux s'égosillent. Des vocalises destinées à éloigner les rivaux, quand ils pensent à faire leurs nids. C'est vital. Nous sortons nos appareils photo. Une tradition pour cette Strasbourgeoise d'adoption. En ce premier jour du printemps, vous êtes certains d'en connaître la date ? "Oui, ça doit être le 21 avril" ; "J'hésite entre le 20 et le 21 mars. Je dirai le 20 mars", témoignent des passants. En ce moment, il n'y a pas une minute à perdre. La saison nous pousse à nous dépasser, à nous lever plus tôt et à faire de l'exercice. "C'est la motivation en plus avec le soleil", explique un sportif. D'un jour à l'autre, les arbres du parc de l'Orangerie sortent de leur torpeur. Les rayons du soleil vont accélérer le tempo. "On dit que la plus belle saison en Alsace, c'est le printemps", rapporte un homme. Et ce ne sont pas les cigognes, de retour dans la région, qui le démentiront. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier