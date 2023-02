Y a-t-il amplification du mouvement ?

Premier cortège à s'élancer ce mardi matin, Nantes, où les mobilisations sont toujours importantes. Pour cette nouvelle journée pour la réforme des retraites, les revendications restent les mêmes. Il n'y a pas encore d'estimation pour la manifestation du jour, mais lors de la première journée, le 19 janvier, ils étaient 40 000 dans les rues selon la Préfecture, 75 000 selon les syndicats. Autre cortège matinal, à Marseille, les manifestants se sont donnés rendez-vous sur le Vieux-Port. Certains se mobilisent pour la première fois comme c'est notamment le cas de deux étudiantes : "Les femmes, la réforme, elle les handicape vraiment, donc au final, on sort manifester parce qu'on se dit que c'est maintenant qu'il faut changer les choses". Le 19 janvier, selon la police, 26 000 manifestants avaient battu le pavé dans la cité phocéenne. Les syndicats, eux, en avaient compté 140 000. Ce mardi matin, ils sont beaucoup plus nombreux, plus de 200 000 selon la CGT. On dénombre 270 rassemblements ce mardi sur l'ensemble du territoire, c'est plus qu'il y a treize jours. Il y en a partout, y compris dans les villes plus petites comme à Dole (Jura). Selon les syndicats, ils étaient 3 000 dans les rues le 19 janvier et 5 000 ce matin. Plus de monde dans les rues, mais moins de grévistes, notamment dans l'Éducation nationale. En effet, 38,5% des enseignants étaient en grève la dernière fois, ils sont un peu plus de 25% aujourd'hui, soit un tiers de moins. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby