Y a-t-il amplification du mouvement ?

A chaque journée de mobilisation, c'est Marseille (Bouches-du-Rhône) qui donne le la. Lors de la journée record du 31 janvier, les syndicats avaient compté 200 000 participants, et la police 40 000. Ce lundi matin, ils sont 245 000 selon les organisateurs. Pour cette sixième journée de mobilisation, des salariés du public et du privé, ainsi que des jeunes, voire très jeunes, font partie de la foule. A Nantes (Loire-Atlantique), on voit un cortège bien fourni également. Le 31 janvier, ils étaient 65 000 selon les syndicats. Ici aussi, les salariés du privé se sont mobilisés. Mais pour beaucoup, impossible de faire grève. Ils iront travailler après avoir manifesté. Les syndicats annoncent 320 rassemblements partout dans l'Hexagone, y compris dans les petites villes. C'est notamment le cas à Coutances (Manche), avec 9 000 habitants et environ 1 500 manifestants aujourd'hui. Fortes mobilisations dans la rue et dans le personnel en grève également. Dans l'Education nationale, le record du 19 janvier n'est pas atteint mais le taux de grévistes repart à la hausse, avec plus de 32% ce jour. TF1 | Reportage L. Zajdela