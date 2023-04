Y a-t-il assez de trains les jours de grands départs ?

Pour profiter de son week-end de Pâques, il valait mieux réserver son billet à l'avance. Car ceux qui s'y sont prix à la dernière minute ont eu beaucoup de mal. Au total, 1,3 million de billets ont été vendus pour ce week-end. C'est 5% de plus que l'an dernier à la même période. Autant dire que les places restantes se vendent très cher, exemple avec un Paris-Bordeaux. Pour un Paris-Marseille aujourd'hui, comptez 170 euros en aller simple et même 180 euros pour un Paris-Toulouse. Des tarifs élevés qui n'ont pas dissuadé les voyageurs. Alors, la SNCF pourrait-elle faire rouler plus de trains durant ces périodes de forte affluence ? L'entreprise nous répond que la totalité de son parc est en circulation actuellement, soit 700 TGV chaque jour pour ce week-end de Pâques. Et sur certaines lignes, pas question de rajouter des points. La raison est économique, exemple avec la ligne Paris-Bordeaux. Pour transporter plus de voyageurs, la SNCF mise sur ces trains nouvelle génération : les fameux TGV M. Leur capacité sera plus importante, 740 places contre 640 pour les TGV actuellement. La mise en circulation ne se fera pas avant 2024. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Rousset