Y a-t-il désormais trop d'ours dans les Pyrénées ?

Cette femelle et ses trois oursons ont été observés par des promeneurs dans les montagnes ariégeoises. Sur ces autres images amateurs enregistrées il y a quelques jours, un homme repousse un ours par ses cris. Des rencontres comme celle-ci, les randonneurs en font de plus en plus. L'an dernier, le nombre d'ours dans les Pyrénées a atteint un record : 83 contre 76 en 2022. Toutes les deux semaines, Pierre-Luigi arpente les sentiers à la recherche du moindre indice. Aujourd'hui, c'est sur ce chemin ariégeois qu'il nous a donné rendez-vous. Cet arbre a été badigeonné de goudron de hêtre pour inciter les ours à s'y frotter. Aujourd'hui, aucune trace de poils sur la caméra. Pourtant, ces dernières années, les appareils installés dans toutes les Pyrénées capturent régulièrement des images d'ours comme celle-ci. Dans les années 90, la souche pyrénéenne était au bord de l'extinction, avec seulement cinq ours. Alors, dès 1996, des ours en provenance de Slovénie ont été introduits pour repeupler la chaîne de montagnes. La décision divise encore dans le village 30 ans plus tard. TF1 | Reportage S. Petit, J.M. Lucas, P. Mislanghe