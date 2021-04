Y a-t-il du monde sur les plages en Normandie ?

Qui a dit qu'il ne faisait pas beau en Normandie ? Ce mercredi matin, le thermomètre affichait 23 °C et cela va passer à 26 °C dans l'après-midi. La journée s'annonce donc magnifique. Lunettes de soleil et crème solaire, notre envoyé spécial Guillaume Thorel s'est équipé pour pouvoir en profiter. À Trouvilles-sur-Mer, les gens commencent à arriver doucement. Et avec les vacances qui se profilent, la plage pourrait bien avoir quelques visiteurs.