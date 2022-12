Y a-t-il eu un excès de précaution ?

Pas le moindre centimètre de neige ni de verglas, pourtant la Nationale 118, reliant le sud de l'Île-de-France à Paris, est fermée depuis mardi soir et le restera jusqu'à 22 heures. Les 70 000 automobilistes qui l'empruntent chaque jour doivent trouver un autre chemin. "C'est compliqué, mais on ne peut rien faire d'autres", "Il n'y a pas de 118 donc c'est bouché. Je vais en cours et je suis en retard", "C'est agaçant parce qu'il n'y a pas de neige", "C'est une mal-organisation, nous les poids lourds, on ne peut pas se garer n'importe où", se plaignent-ils. Par conséquent, les bouchons sont inévitables. Fermer la Nationale 118 est une décision incompréhensible pour de nombreux automobilistes, et cela est de même dans les aéroports parisiens. Au moins 300 vols annulés, un sur cinq à Roissy Charles de Gaulle et un sur quatre à Orly. Ce mercredi matin, certains ignorent toujours s'ils pourront décoller : "tant que le vol n'est pas affiché, on est un peu en stress", "J'ai reçu un message disant qu'il risquait d'y avoir une perturbation due à la météo". Pour la journée de demain, pas d'annulations prévues dans les aéroports. Météo-France maintient toujours, de son côté, l'alerte orange neige verglas en Île-de-France. Des flocons sont attendus cet après-midi. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Chevallereau, P. Rousset