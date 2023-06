Y a-t-il tant de postes à pourvoir sur le Vieux-Port ?

À Marseille, Emmanuel Macron poursuit sa visite de trois jours. Interpellé par une femme dont le fils ne trouve pas de travail, il a affirmé qu'il y avait au moins dix offres d'emploi sur le Vieux-Port. De bons matins, nous sommes allés chercher du travail sur le Vieux-Port. Rapidement, nous trouvons plus d'une dizaine d'offres, essentiellement dans la restauration et pour des contrats saisonniers. Nous trouvons même une offre de CDI. Mais quand nous expliquons que nous n'avons aucune expérience dans le secteur, le nombre d'offres se réduit. Des Marseillais ont développé une application qui recense toutes les annonces dans le secteur. On comptabilise une trentaine d'offres autour du Vieux-Port. Quant aux salaires, on est sur une moyenne d'onze euros nets par heure. Pour être embauché, il faudra d'abord passer des essais, et surtout trouver un logement. Mais ce n'est pas évident. Pour les habitants de la cité des Campanules, où était lundi Emmanuel Macron, pour se rendre au Vieux-Port, il leur faudra prendre deux bus, soit une heure et demie de trajet aller-retour. P. Géli, M. Jit