Y a-t-il vraiment un service minimum ?

L'une des seize lignes de bus à Bordeaux ne fonctionnera pas ce jeudi, car il sera supprimé à cause de la grève. Ce sera aussi au compte-gouttes pour les trames et les trains. Une dame a fait ses comptes, la grève va lui coûter près de 150 euros. Le service minimum est le nom d'une loi de 2007. Mais cela ne veut pas dire qu'il est obligatoire de garantir un minimum de bus, métro ou train. Le droit de grève prime sur le reste. La galère sera présente un peu partout dans le pays. Du côté des TGV, un train sur quatre à l'Est fonctionnera, contre un sur trois au Nord et au Sud-Est et un sur cinq à l'Ouest. Pour les TER, ce sera un train sur dix en moyenne. Et pour les Intercités, il n'y en aura qu'un seul pour un aller-retour Paris vers Clermont-Ferrand. Pour aller au lycée, ces jeunes sont coincés. Dans la loi, il y a tout de même une obligation pour les grévistes de se déclarer 48 heures avant le jour J. Et les usagers doivent être avertis en cas de problèmes 24 heures à l'avance, souvent via des messages sur le téléphone. TF1 | Reportage T. Jarrion, Y. Chambon , A. Viera