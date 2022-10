Y a-t-il vraiment une amélioration à la pompe ?

À sept heures trente ce mardi matin, il n'y a pas d'attente à la station la plus centrale de Lille (Nord). Pour cause, elle ne propose que du gasoil. Heureusement pour Valentin, plombier-chauffagiste, qui a mis beaucoup de temps pour remplir son réservoir. C'est compliqué parce qu'à un kilomètre de là, la station voisine est fermée. Puis encore une autre qui indique ne plus avoir de carburant, il n'est encore que neuf heures. Dans une dernière station du centre-ville, c'est ouvert, mais le prix a flambé. Le 6 octobre, le gasoil était à 1,763 euro. Ce mardi, il est à 2,047 euros, soit près de 30 centimes de plus. En sortant de Lille, dans une petite commune toute proche, le prix du carburant est moins élevé. Par ailleurs, on retrouve une longue file d'attente et des automobilistes qui commencent sérieusement à trouver le temps lent. Plus de deux semaines après le début des difficultés d'approvisionnement de carburant, on retrouve les mêmes scènes d'attente et d'énervement. Ce mardi matin, la police a encore dû intervenir. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas