Y aura-t-il des bals populaires et des fêtes de village cette année ?

A Noueilles (Haute-Garonne), on se souvient encore avec émotion de la dernière fête avant le Covid : orchestre, grand repas et 4 000 personnes dans un village de 400 habitants. "Franchement, c'était une belle fête et il y avait beaucoup de monde", lance l'une d'entre eux. Mais en 2021, pour la deuxième année consécutive, la fête n'aura pas lieu. Malgré la levée du couvre-feu, les contraintes restent trop nombreuses. Si le monde ne manque pas, c'est l'argent qui fait défaut. Le Covid a mis à mal la trésorerie des petites communes et des associations. Difficile dans ces conditions de financer une fête au budget de 7 000 euros. Dans la région, d'autres fêtes sont annulées. Les habitants sont plus que déçus. "Ça manque ! Dans un village, c'est super important et c'est ce qui fait vivre le village", lance l'une d'entre eux. Dans une salle de fête de Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), le groupe ADN prépare sa tournée estivale. Les musiciens, les danseurs et les techniciens font tout pour honorer leurs engagements. Pourtant, les annulations sont nombreuses.