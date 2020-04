Y aura-t-il des paillotes en bord de mer cet été ?

Face à la crise, les cafés et restaurants pourront bénéficier d'une annulation de charges et d'un fonds de solidarité. Toutefois, la date de leur réouverture ne sera annoncée qu'en fin mai. Dans les stations balnéaires, les plagistes misent malgré tout sur la saison d'été. Les paillotes commencent d'ailleurs à prendre forme dans les Pyrénées-Orientales. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.