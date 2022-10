Y aura-t-il du foie gras à Noël ?

Au marché du gras de Samatan (Gers), ça se bouscule devant les étals. Peu de producteurs ont fait le déplacement. Il n'y aura pas pour tout le monde. Chacun sa stratégie : "On prend six kilos. J'en prends trois et ma femme en prend trois". En quelques minutes, toute la marchandise est vendue. Plus de deux mois avant Noël, la pénurie de foie gras se fait déjà sentir et les prix grimpent. Le kilo coûte 48 euros. Du jamais-vu à cette période. Les petits producteurs se justifient par l'augmentation du prix de l'énergie et des matières premières : "Le prix du maïs a beaucoup augmenté. De 200 euros la tonne, il est passé à 350 euros la tonne" ; "Il y a beaucoup plus de demandes et beaucoup moins de marchandises"; Lui a encore de la chance d'avoir quelques canards sur son exploitation. La grippe aviaire a fragilisé la filière. Depuis deux mois, il ne prend plus de commande de fois frais pour les fêtes. Les restaurateurs sont également touchés. Un chef a enlevé le foie poêlé de sa carte. Une première en dix ans. Seul un foie mi-cuit préparé à l'avance est proposé à l'assiette. Pour Noël, un conseil : anticipez vos achats. TF1 | Reportage P. Mislanghe, J. M. Lucas, F. Guinle