Y, le nom de village le plus court du pays

Le petit village de Y compte 85 habitants qu'on appelle les Ypsiloniens. Certains y vivent depuis des générations et pour eux, c'est une vraie dynastie. C'est d'ailleurs la seule commune de l'Hexagone à avoir un nom aussi court. Un cas unique comme l'a confirmé le maire Vincent Joly. Mais Y a un homonyme en Alaska, aux États-Unis. Selon les rumeurs, il a été baptisé ainsi en raison d'un embranchement en forme de "y". Hélène Chambellan tient le seul commerce du village de Y. Dans son atelier, elle fabrique des vêtements et des accessoires sur-mesure qu'elle envoie ensuite par la Poste. Mais la correspondance est parfois compliquée quand on vit à Y. Lors de ses achats en ligne en effet, il lui est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des problèmes avec la livraison de ses commandes. Souvent aussi, on lui rappelle qu'elle a oublié de mettre le nom de son village sur le site. Pour éviter cela, Hélène met désormais deux espaces ou un tiret avant Y. Le GPS des voitures ne trouve pas non plus ce village.