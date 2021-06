Yannick Bestaven accueille les pilotes de la Patrouille de France sur son bateau

Ils sont arrivés à bord de leurs avions de la Patrouille de France. Mais une fois posés, c'est l'inconnu pour les neuf pilotes. Le temps de s'équiper et après un rapide briefing avec Yannick Bestaven, il faut partir à bord du bateau avec le privilège pour certains de tenir la barre du voilier vainqueur du Vendée Globe. "On est à la barre d'une machine qui vit. On ressent des vibrations et ça tremble", lance le capitaine Cédric. Il s'agit d'une sortie à plus de 20 nœuds et près de 40 km/h sur ce bateau de course qui lui aussi semble voler. Pour rappel, Yannick Bestaven, en descendant de l'avion de la Patrouille de France, avait promis d'embarquer à son tour les pilotes. "Ils ont l'habitude de piloter avec finesse. C'est intéressant de partager l'expérience", lance le skipper. Entre le leader de la Patrouille de France et le vainqueur du Vendée Globe, il se raconte des histoires d'exploits et de performances extrêmes. Et puis à bord, il y a le pilote qui avait amené Yannick Bestaven dans son Alpha Jet.